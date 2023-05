Drei Wochen nach der Entlassung von Trainer Maik Machulla hat die SG Flensburg-Handewitt offenbar einen Nachfolger gefunden. Nach übereinstimmenden Medienberichten von NDR und Bild-Zeitung wechselt Nicolej Krickau im Sommer vom dänischen Spitzenklub GOG Gudme zu den Norddeutschen. Der 36 Jahre alte Däne gilt als Senkrechtstarter der Trainerszene, er führte Gudme in der vergangenen Saison zum Meistertitel und 2019 sowie in diesem Jahr zum Pokalsieg.

Zurzeit betreut der bisherige Co-Trainer Mark Bult die SG, Flensburg ist in der Bundesliga momentan Tabellenvierter.

Machulla war seit Sommer 2017 als Cheftrainer der SG tätig, unter ihm hatte Flensburg in den Jahren 2018 und 2019 die Meisterschaft gewonnen und landete 2020 und 2021 jeweils auf dem zweiten Platz. Zuletzt waren die Flensburger allerdings im Halbfinale des DHB-Pokals ausgeschieden und hatten das Final Four in der European League, das in dieser Saison in Flensburg stattfindet, verpasst.