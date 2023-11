Die iranischen Handballerinnen sind mit einer herben Niederlage in die deutsche WM-Vorrundengruppe F gestartet.

Die iranischen Handballerinnen sind mit einer herben Niederlage in die deutsche WM-Vorrundengruppe F gestartet. Der krasse Außenseiter, am Samstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) nächster Gegner der deutschen Auswahl, ging am Donnerstag gegen den EM-13. Polen mit 15:35 (8:18) unter. Deutschland kann mit einem Sieg gegen das Team vom Persischen Golf vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde lösen.

Olympiasieger Frankreich musste beim 30:29 (18:15) gegen Angola überraschend zittern, fuhr zum WM-Auftakt aber ebenso einen Sieg ein wie die Niederlande beim 41:26 (20:14) gegen Argentinien.