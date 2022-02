Bietigheim-Bissingen (SID) - Handball-Nationalspielerin Antje Lauenroth hat ihren Vertrag beim deutschen Vizemeister SG BBM Bietigheim um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Das teilte der Pokalsieger am Donnerstag mit. Linksaußen Lauenroth (33) spielt seit 2015 für die Schwaben und gewann mit dem Verein zwei deutsche Meistertitel sowie in der vergangenen Saison den Pokalwettbewerb.

"Nach knapp sieben Jahren fühle ich mich natürlich immer noch sehr wohl in Bietigheim, bin hochmotiviert und vor allem wahnsinnig glücklich, weiterhin Teil dieses absoluten Topteams zu sein", sagte Lauenroth: "Wir sind auf einem guten Weg, diese Saison sehr gut abschließen zu können und in der nächsten Spielzeit in der Champions League richtig anzugreifen."