Köln (SID) - Nationaltorhüterin Dinah Eckerle kehrt zurück in die Handball-Bundesliga Frauen (HBF). Die frischgebackene Mutter schließt sich zur kommenden Saison wieder dem Thüringer HC an, bei dem sie 2011 auch ihr Debüt in der Bundesliga gegeben hatte. Wie der frühere deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, erhält die 27-Jährige einen Zweijahresvertrag.

"Ihr Weg zurück schließt einen Kreis. Wir hoffen, dass sie die Fans und uns alle genauso begeistert wie in ihren jungen Jahren, als sie mit überragenden Leistungen den THC zu deutschen Meisterschaften verholfen hat", sagte Trainer Herbert Müller.

Eckerle, die bis 2018 beim THC spielte, brachte im März eine Tochter zur Welt. Nach Stationen in Ungarn, Frankreich und Dänemark sowie ihrer Babypause soll sie zur Vorbereitung auf die neue Saison ins Training einsteigen.

"Ich freue mich unheimlich, ein neues Kapitel aufzuschlagen und eine zweite Ära mit dem THC anzugehen", sagte Eckerle. Zudem gab der Verein die Verpflichtung von Kathrin Pichlmeier vom VfL Oldenburg bekannt, die ebenfalls einen Vertrag bis 2025 erhält.