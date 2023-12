Deutschlands Handballerinnen haben den Gruppensieg zum Abschluss der WM-Hauptrunde verpasst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch unterlag Gastgeber und Titelanwärter Dänemark am Montag mit 28:30 (13:15) und musste kurz vor der K.o.-Phase nach zuvor fünf Siegen den ersten Dämpfer einstecken.

Emily Bölk (fünf Tore) war vor rund 10.000 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning die beste Werferin für die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB). Die Kapitänin sah aber nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte (47.). Deutschland schloss die Hauptrundengruppe III mit 8:2 Punkten auf dem zweiten Platz ab, die punktgleichen Däninnen zogen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs noch vorbei.

Im Viertelfinale trifft die deutsche Mannschaft am Mittwoch auf den EM-Fünften Schweden. Den Einzug in die K.o.-Runde und damit auch die anvisierte Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr kommenden Jahres hatte sich das DHB-Team bereits vorzeitig gesichert.