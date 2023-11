Titelverteidiger Norwegen ist mit einem Kantersieg in die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen gestartet. Die Co-Gastgeberinnen wurden ihrer haushohen Favoritenrolle gerecht und schlugen Grönland am ersten Turniertag in Stavanger mit 43:11 (19:7). Im ersten Spiel der Gruppe C hatte Österreich bereits zuvor an gleicher Stelle mit 30:29 (16:12) gegen Südkorea gewonnen.

Wie die Norwegerinnen feierten auch Spanien und Brasilien im dänischen Frederikshavn deutliche Auftaktsiege. Nach Brasiliens 35:20 (17:10) über die Ukraine gewannen die Spanierinnen gegen Kasachstan mit 34:17 (14:8) und setzten sich damit an die Tabellenspitze der Gruppe G.

Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) im dänischen Herning gegen Japan ins Turnier. Weitere Gruppengegner der DHB-Auswahl sind Polen und der Iran.