Kiel (SID) - Großer Name, neues Gesicht: Handball-Rekordmeister THW Kiel hat Rechtsaußen Yannick Fraatz vom Ligakonkurrenten Bergischer HC bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige ist der Sohn von Ex-Nationalspieler Jochen Fraatz, der in 185 Länderspielen 809 Tore erzielte und bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles die Silbermedaille gewann.

"Für mich geht jetzt der Traum in Erfüllung, das Trikot dieses großen Klubs tragen zu dürfen. Ich werde alles geben, damit diese unglaubliche Mannschaft erfolgreich ist", sagte Fraatz junior, der 2017 zwei Spiele in der U19-Nationalmannschaft bestritt.