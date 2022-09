Köln (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen und die Überraschungsmannschaft des HC Erlangen haben auch nach dem vierten Spieltag der Handball-Bundesliga (HBL) eine weiße Weste. Die Löwen kamen durch ein souveränes 43:30 (21:16) beim TVB Stuttgart ebenso zum vierten Sieg wie die Mittelfranken, die sich bei Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen mit 32:29 (20:15) durchsetzten.

Am Sonntag aber können Rekordchampion THW Kiel in Minden und Meister SC Magdeburg in Göppingen mit Siegen an den beiden führenden Teams vorbeiziehen.

Die Gäste aus Mannheim machten gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich, dass sie nicht gewillt waren, Punkte liegen zu lassen. Schnell wuchs der Vorsprung auf mehr als zehn Tore an, vor 3779 Zuschauern war damit alles entschieden. Sicherste Schützen im Team von Trainer Sebastian Hinze waren Nationalspieler Patrick Groetzki, Benjamin Helander und Halil Jaganjac mit jeweils sieben Toren. Die gleiche Ausbeute verzeichnete beim TVB Adam Lönn.

Im westfälischen Hamm setzte sich die Gästemannschaft von Trainer Raul Alonso mit einem 4:0-Blitzstart gleich etwas ab und konnte den Vorsprung über die gesamte Spielzeit halten. Erlangen kam nie ernsthaft in Gefahr und hatte seinen besten Werfer in Tim Zechel (8 Tore), je fünfmal trafen Nico Büdel, Christopher Bissel und Simon Jeppsson. Auf jeweils sechs Treffer kamen bei Hamm Tim Weiling und Savvas Savvas. Die Gastgeber warten auch nach ihrem vierten Spiel im Oberhaus auf ihren ersten Punkt.