Handball-Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen hat Steven Plucnar Jacobsen (22) vom dänischen Erstligisten KIF Kolding zur kommenden Saison unter Vertrag genommen. Wie der Bundesliga-Tabellenfünfte am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der Däne einen "langfristigen Vertrag".

In der laufenden Saison verpasste der Zwei-Meter-Mann in der dänischen Liga kein einziges Spiel und weckte mit 64 Toren und 18 Blocks in 28 Spielen das Interesse der Löwen.

Cheftrainer Sebastian Hinze freut sich auf den Neuzugang: "Steven ist ein junger Spieler, der sowohl im Angriff als auch im Innenblock der Abwehr schon eine große Rolle in Kolding einnimmt. Ich bin davon überzeugt, dass er sich gut bei uns und in unser System einfügt."