Spielmacher Gisli Kristjansson von Champions-League-Sieger SC Magdeburg droht nach seiner Schulter-Operation die gesamte Hinrunde der bevorstehenden Saison in der Handball-Bundesliga zu verpassen. Der deutsche Vizemeister rechnet mit einer Ausfallzeit von "bis zu einem halben Jahr", das teilten die Magdeburger am Donnerstag mit. Der erfolgreiche Eingriff war bereits am Mittwoch in Zürich erfolgt.

Kristjansson hatte sich in der Königsklasse im Halbfinale gegen den FC Barcelona die Schulter ausgekugelt. Trotz der schweren Verletzung trat er unter Schmerzmitteln tags darauf im Finale gegen Barlinek Industria Kielce an und trug dank einer starken Leistung einen großen Teil zum zweiten Magdeburger Titel in der Champions League bei.

"Die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs war bereits am Abend des Halbfinales relativ klar, um eine nachhaltige Stabilisierung der Schulter für die Zukunft zu erreichen", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: "Es ist Gisli daher nicht hoch genug anzurechnen, dass er sich ungeachtet dieser schwerwiegenden Verletzung am Finaltag nochmal in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Für diesen persönlichen Einsatz wird der SC Magdeburg Gisli ewig dankbar sein."