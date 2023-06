Die Handball-Helden des SC Magdeburg sind nach ihrem Triumph in der Champions League in der Heimat feierlich empfangen worden. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert jubelte auf dem Rathausbalkon mit dem Pokal ihren Fans zu, Tausende waren gekommen. Zuvor hatte sich das Team im Goldenen Buch der Stadt verewigt.

"Es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich habe in den letzten 14 Stunden bestimmt 14 Mal geweint", sagte Linksaußen Matthias Musche im MDR: "Ich darf gar nicht so viel sagen, sonst muss ich wieder weinen. Wir sind Stand jetzt die beste Mannschaft der Welt."

Nacheinander wurden die Spieler auf den Balkon gerufen, die SCM-Anhänger auf dem Alten Markt riefen lautstark ihre Namen. Als sich Gisli Kristjansson als zweiter Akteur nach Kapitän Christian O'Sullivan den Fans zeigte, brandete der lauteste Jubel auf. Der Isländer Kristjansson hatte sein Team trotz ausgekugelter Schulter und großen Schmerzen im Endspiel zum Titel geführt.

Magdeburg hatte am Sonntag im Finale in Köln mit 30:29 nach Verlängerung gegen Barlinek Industria Kielce seinen zweiten Titel in der Königsklasse nach 2002 geholt.