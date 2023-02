Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist perfekt in das neue Champions-League-Jahr gestartet.

Kiel (SID) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist perfekt in das neue Champions-League-Jahr gestartet. Die Kieler siegten am Donnerstag nach einer starken ersten Halbzeit mit 32:29 (22:13) gegen den polnischen Serienmeister Vive Kielce um den deutschen Weltklasse-Torwart Andreas Wolff und festigten mit dem ersten Erfolg gegen die Polen seit 2010 den vierten Platz in Gruppe B.

Wolff kam dabei wenige Wochen nach seinen starken Leistungen bei der WM nur auf sieben Paraden, bester Werfer der Kieler war Niclas Ekberg (acht Treffer), der in der Schlussphase mit einer Knöchelverletzung vom Parkett musste.