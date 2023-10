Geschäftsführer Victor Szilagyi vom THW Kiel hat Trainer Filip Jicha trotz des schwachen Saisonstarts des Handball-Rekordmeisters sein Vertrauen ausgesprochen. "Ich bin mir sicher, dass Filip den richtigen Weg einschlagen wird, um aus der Situation wieder herauszukommen", sagte Szilagyi dem Magazin Handballwoche: "Jede Saison hat ihre Höhen und Tiefen. Aber Filip und die Mannschaft genießen zu 100 Prozent unser Vertrauen."

Kiel liegt in der Bundesliga nach drei Niederlagen in den ersten sieben Spielen auf Platz sechs. In der gesamten Meistersaison 2022/23 hatte der THW nur vier Liga-Spiele verloren. Zudem scheiterten die Kieler im DHB-Pokal an ihrem Auftaktgegner HSG Wetzlar.

"Natürlich ist niemand zufrieden mit den bisherigen Negativ-Ergebnissen, aber Filip ist ein Kämpfer und hat die Mannschaft zu 100 Prozent hinter sich", sagte der frühere österreichische Nationalspieler Szilagyi.