Deutschlands U21-Handballer haben beim goldenen Abschluss ihrer Heim-WM die Millionenmarke bei den TV-Zuschauern geknackt. Im Schnitt 1,03 Millionen Menschen verfolgten den Finalerfolg des deutschen Teams gegen Ungarn (30:23) bei Eurosport, in der Spitze waren es 1,27 Millionen. Der Marktanteil der Übertragung lag bei 6,6 Prozent. Damit erreichte die DHB-Auswahl, die alle ihre acht WM-Spiele gewann, zum Turnier-Abschluss einen Bestwert.

"Die U21 Handball-WM, das waren zwei wahre Festwochen für den Sport. Nicht nur das gestrige Finale hat Handball-Deutschland in den Bann gezogen, während des gesamten Turniers hat der DHB-Nachwuchs hervorragende TV-Quoten bei Eurosport erzielt und das Team mit seinen tollen Auftritten immer mehr Aufmerksamkeit generiert", sagte Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport in Deutschland.