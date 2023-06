Martin Heuberger hat bei der Heim-WM keine Angst vor großen Namen. "Wir wissen, dass Frankreich individuell eine sehr gute Mannschaft ist, aber wir haben sie in diesem Jahr schon einmal geschlagen. Warum soll uns das nicht wieder gelingen?", sagte der Nationaltrainer der deutschen U21-Handballer vor dem Hauptrundenduell mit dem Titelverteidiger am Sonntag. Am Montag (beide 20.30 Uhr/Eurosport) folgt die Begegnung gegen Kroatien.

Die Vorrunde hatte die deutsche Mannschaft mit drei Siegen aus drei Spielen souverän gemeistert. Dennoch musste Heuberger nach dem 33:22 am Freitag gegen Algerien meckern. Die "Angriffsmaschinerie", sagte er, habe gehörig "gestottert". Es sei "fast schon ein Arbeitssieg" gewesen und damit weit von Heubergers Vorstellungen entfernt.

Doch Heuberger wäre nicht der erfolgreiche Nachwuchscoach, wenn er nicht Verständnis für seine "Jungs" aufgebracht hätte. "Es ist schwierig für sie nach zwei so klaren Siegen, die Hauptrunde im Kopf und mit dem ganzen Hype - überall werden wir hoch gelobt", sagte Heuberger: "Vielleicht war es ein kurzer Wachrüttler."

Er sieht seine Auswahl, die in diesem Jahr noch ungeschlagen ist, auch dank des Heimvorteils in der Favoritenrolle, "die nehmen wir gerne an", sagte der 59-Jährige: "Wir haben ein großes Ziel, wir wollen um die Medaillen spielen. Daher müssen wir das Spiel gewinnen."

Deutschland startet mit 2:0 Punkten in die zweite Turnierphase. Nur die beiden Erstplatzierten der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am Donnerstag in Berlin steigt. Die Medaillenspiele werden am 2. Juli ebenfalls in der Hauptstadt ausgetragen.