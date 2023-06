Die deutschen U21-Handballer starteten erfolgreich in die Heim-WM. Die Mannschaft Martin Heuberger siegte zum Auftakt ohne Mühe 35:14 gegen Libyen.

Die deutschen U21-Handballer sind bei der Heim-Weltmeisterschaft erfolgreich in ihre Titelmission gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger siegte zum Auftakt in Hannover ohne Mühe 35:14 (18:4) gegen Außenseiter Libyen. Für den Deutschen Handballbund (DHB) gilt das Turnier als Start in das Jahrzehnt des Handballs mit vielen Heimturnieren. Unter anderem die Heim-EM der A-Mannschaft im kommenden Jahr und die Heim-WM 2027.

Die Auswahl von Heuberger, der seinen Vertrag unmittelbar vor Turnierbeginn am Dienstag bis 2027 verlängert hatte, gilt als Favorit auf Gold. Es wäre der dritte WM-Titel für die deutsche U21 nach 2009 und 2011. Als offizielles Ziel hat der Bundestrainer eine Medaille ausgegeben. Unter Heuberger gewann das aktuelle deutsche Team 2021 bereits die U19-EM.

"Wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt, was bei so einem Turnier sehr wichtig sein kann", sagte Heuberger. Zudem verfüge das DHB-Team über viel individuelle Qualität: "Deswegen bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir tatsächlich um die Medaillen mitspielen können."

In der Vorrundengruppe B trifft die deutsche Auswahl um Top-Talent Renars Uscins in Hannover noch auf Tunesien ( Mittwoch) und Algerien (Freitag/beide 18.00 Uhr/Eurosport). Die ersten beiden Teams jeder Vorrundengruppe erreichen die zweite Turnierphase. Die Sieger und Zweitplatzierten der vier Hauptrundengruppen erreichen den finalen Spielort Berlin.