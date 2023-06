Die deutschen U21-Handballer haben die Hauptrunde durch den 46:31-Sieg über Tunesien quasi schon in der Tasche. Am Freitag wartet Algerien.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutschen U21-Handballer haben bei der Heim-Weltmeisterschaft den Einzug in die Hauptrunde praktisch sicher. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger gewann in Hannover gegen Tunesien mit 46:31 (21:13) und müsste zum Vorrundenabschluss gegen Algerien am Freitag (18.00 Uhr/Eurosport) schon haushoch verlieren, um noch von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe B verdrängt werden zu können.

Florian Kranzmann ( GWD Minden) war vor 3369 Zuschauern mit sechs Toren der erfolgreichste Werfer der DHB-Auswahl. Nach der klaren Halbzeitführung rotierte Heuberger durch. "Ich wäre nicht Trainer, wenn ich nichts zu kritisieren hätte", sagte der Coach im Anschluss: "Mich haben in der Anfangsphase unsere technischen Fehler gestört. Aber wir haben über weite Strecken ein ordentliches Spiel gemacht, es kam auch nach den Wechseln kein Bruch ins Spiel."

Die Auswahl von Heuberger, der seinen Vertrag unmittelbar vor Turnierbeginn am Dienstag bis 2027 verlängert hatte, gilt als Favorit auf Gold. Es wäre der dritte WM-Titel für die deutsche U21 nach 2009 und 2011. Als offizielles Ziel hat der Bundestrainer eine Medaille ausgegeben. Unter Heuberger gewann das aktuelle deutsche Team 2021 bereits die U19-EM.

Die ersten beiden Teams jeder Vorrundengruppe erreichen die zweite Turnierphase. Die Sieger und Zweitplatzierten der vier Hauptrundengruppen erreichen den finalen Spielort Berlin. Am Montag war Deutschland mit einem lockeren 35:14 (18:4) gegen Außenseiter Libyen ins Turnier gestartet.