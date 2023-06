Die Stimmung bei den deutschen U21-Handballern ist vor dem Vorrundenabschluss gegen Algerien am Freitag (18.00 Uhr/Eurosport) prächtig.

Zwei deutliche Siege, zwei Mal volle Halle - und zur Belohnung ein Besuch im Zoo: Die Stimmung bei den deutschen U21-Handballern ist vor dem Vorrundenabschluss gegen Algerien am Freitag (18.00 Uhr/Eurosport) prächtig. "Es haben uns einige angesprochen. Wir finden das aber nicht schlimm, sondern eigentlich ganz cool", berichtete Torhüter David Späth bei einem Medientermin vom Teambummel durch den Tierpark Hannover am Donnerstag. Die ersten Spiele seien gut gewesen, "aber wir haben noch mega viel Potenzial".

Ähnlich schätzt Bundestrainer Martin Heuberger die Lage ein. "Wir können ganz zufrieden sein. Wir sind gut im Turnier drin. Alle Spieler haben ihre Spielanteile gehabt, von daher sind wir im Flow und freuen uns einfach auf die nächsten Aufgaben", sagte der 59-Jährige. Gegen Algerien müsste die DHB-Auswahl schon haushoch verlieren, um noch von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe B verdrängt werden zu können.

Dem lockeren 35:14 zum Turnierstart gegen Libyen hatte das deutsche Team ein 46:31 gegen Tunesien folgen lassen. Die ersten beiden Teams jeder Vorrundengruppe erreichen die zweite Turnierphase, die am Sonntag und Montag in Magdeburg ausgetragen wird. Die Sieger und Zweitplatzierten der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für die K.o.-Runde in Berlin.

Heuberger hob die gute Stimmung auf den Rängen der mit jeweils über 3000 Fans nahezu ausverkauften Halle in Hannover hervor. "Ich muss ehrlich gestehen, meine Erwartungen sind übertroffen worden. Die Stimmung war prächtig", sagte er. Seine Mannschaft habe eine solche Atmosphäre "durch ihre Begeisterung auch verdient. Man sieht, dass eine Einheit auf der Platte steht, die Spaß hat. Das spüren die Zuschauer."

Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) gilt als Favorit auf Gold. Es wäre der dritte WM-Titel für die deutsche U21 nach 2009 und 2011. Als offizielles Ziel hat Heuberger eine Medaille ausgegeben. Unter dem erfahrenen Coach gewann das aktuelle deutsche Team 2021 bereits die U19-EM.