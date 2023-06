Bennet Wiegert glaubt trotz der Außenseiterrolle an die Überraschung bei der letzten Titelchance für den SC Magdeburg.

Handball-Vizemeister SC Magdeburg traut sich trotz seiner Außenseiterrolle eine Überraschung bei der letzten Titelchance in der Champions League zu. "Der Glaube daran, dass bei uns alles passen könnte, ist zu 100 Prozent da", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert mit Blick auf das Final-Four-Turnier am kommenden Wochenende in Köln bei Sky.

Die Magdeburger waren am Sonntag mit einem entspannten Gefühl zum Bundesliga-Finale bei der HSG Wetzlar angetreten, da der neue Meister THW Kiel realistisch gesehen nicht mehr einzuholen war. "Daher war es für uns wichtig im Flow zu bleiben und jedem Spieler ein gutes Gefühl zu geben, um nächste Woche mit einer Topleistung zu kämpfen", sagte Wiegert nach dem 35:30-Auswärtssieg.

Beim Final Four trifft der frühere Europapokalsieger am Samstag (15.15 Uhr) auf Titelverteidiger FC Barcelona. Im zweiten Halbfinale (18.00 Uhr/beide DAZN) spielt das polnische Spitzenteam Kielce mit dem deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff gegen Kiel-Bezwinger Paris St. Germain.

"Uns fehlt ein wenig die Erfahrung. Die drei Mannschaften, die mit uns da sind, haben diese Erfahrung in Köln schon. Trotzdem weiß ich aus den Erfahrungen als Zuschauer und Handball-Fan, dass Köln und das Champions-League-Final-Four eigene Gesetze haben", sagte Wiegert optimistisch.