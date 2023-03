Köln (SID) - Bundestrainer Markus Gaugisch setzt beim letzten Schritt der deutschen Handballerinnen in Richtung des angepeilten WM-Tickets auf personelle Kontinuität. Von den 19 nominierten Spielerinnen für die Play-off-Partien gegen Griechenland ist allein Meret Ossenkopp ( Borussia Dortmund) neu dabei. Die 24-Jährige steht vor ihrem Debüt in der Nationalmannschaft.

"Das Ziel ist klar: Wir sind der Favorit und wollen uns für die WM qualifizieren", sagte Gaugisch mit Blick auf die Duelle am 9. April (17.15 Uhr) in Hamm und am 12. April (17.00 Uhr) in Chalkida. Der Sieger ist bei der Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden (ab 30. November) dabei.

Gaugisch wird sein Team ab dem 3. April in Kamen-Kaiserau für den Feinschliff versammeln. "Unser Fokus wird wieder auf der Deckungsarbeit liegen, um diese zu festigen, aber gleichzeitig auch zu entwickeln", sagte er.

Das Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für die Play-off-Spiele gegen Griechenland:

Tor: Katharina Filter (Kopenhagen Handbold), Isabell Roch (SCM Ramnicu Valcea/Rumänien), Sarah Wachter (Sport-Union Neckarsulm)

Feld: Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach Flames), Meret Ossenkopp, Lisa Antl, Alina Grijseels (alle Borussia Dortmund), Antje Döll, Xenia Smits, Julia Maidhof (alle SG BBM Bietigheim), Johanna Stockschläder, Annika Lott (beide Thüringer HC), Meike Schmelzer (HC Dunarea Braila/Rumänien), Maxi Mühlner ( Buxtehuder SV), Emily Bölk, Alicia Stolle (beide Ferencvaros Budapest/Ungarn), Mia Zschocke (Storhamar Elite/Norwegen), Marie Michalczik ( HSG Blomberg-Lippe), Viola Leuchter (TSV Bayer 04 Leverkusen)