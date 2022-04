Hamburg (SID) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (62) hat seine Mannschaft vor der Stolpergefahr in den Play-offs zur WM 2023 gegen die Färöer gewarnt. Der Gegner von Kapitän Johannes Golla und Co. sei "eine aufstrebende Nation" und zuletzt "viel besser geworden", sagte Gislason am Dienstag und forderte, seine Mannschaft müsse in den beiden entscheidenden Spielen zur WM-Qualifikation am 13. und 16. April gegen den krassen Außenseiter "voll konzentriert" sein.

Das Hinspiel (18.15 Uhr/Sport1) wird in Kiel ausgetragen, die Entscheidung fällt drei Tage später in Torshavn (20.00 Uhr). Nur der Sieger qualifiziert sich für die WM im Januar 2023 in Polen und Schweden. Die Favoritenrolle sei für die DHB-Auswahl "nicht wegzudiskutieren", sagte Sportvorstand Axel Kromer (45): "Wir müssen die Qualifikation schaffen."

Bis auf den verletzten Timo Kastening (Kreuzbandriss), können die deutschen Handballer in Bestbesetzung antreten. "Für Timo tut es mir unglaublich leid", sagte Gislason, der für den Rechtsaußen wohl Tobias Reichmann (ebenfalls Melsungen) nachnominieren wird.