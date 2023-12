Der dreifache US-Sprintweltmeister Noah Lyles ist vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics zum Bahnsportler des Jahres 2023 ausgerufen worden. Der schwedische Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis gewann nach seinem WM-Triumph in Budapest die Wahl im Sprung- und Wurfbereich. Bei den Frauen setzte sich die kenianische Doppel-Weltmeisterin Fatih Kipyegon auch aufgrund von insgesamt drei Weltrekorden in der Bahn-Wertung durch. Die viermalige Dreisprung-Weltmeisterin Yulimar Rojas ( Venezuela) siegte in der Abstimmung zur Springerin und Werferin des Jahres.