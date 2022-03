Belgrad (SID) - Die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich hat bei der Hallen-WM der Leichtathleten einen emotionalen Sieg gefeiert. Die 20-Jährige, die während des russischen Angriffs auf ihr Heimatland nach Belgrad gekommen war, sicherte sich in der serbischen Hauptstadt mit Weltjahresbestleistung Gold im Hochsprung. Trotz mehrtägiger Anreise aus dem Kriegsgebiet übersprang Mahutschich 2,02 m. Silber gewann Eleanor Patterson (2,00 m/Australien), Bronze ging an Nadeschda Dubowizkaja (1,98 m/Kasachstan).

"Ich will hier nicht nur gewinnen, ich möchte noch mehr tun", hatte Mahutschich, die Olympia-Bronze in Tokio und WM-Silber in Doha gewonnen hatte, im Vorfeld angekündigt. Die U20-Rekordhalterin hatte ihre Heimatstadt Dnjepropetrowsk verlassen und war am 9. März in Belgrad angekommen.

Mahutschich berichtete von einer 2000 Kilometer langen, mehr als dreitägigen Reise, begleitet von "Explosionen, Bränden und Luftschutzsirenen". Ein geregeltes Training war für die Hochspringerin wegen des Krieges kaum möglich gewesen.

Neben Mahutschich und Iryna Geraschtschenko, die den fünften Platz (1,92 m) belegte, sind noch vier weitere ukrainische Athletinnen in Belgrad dabei. Russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler sind wie in vielen anderen Sportarten ausgeschlossen.