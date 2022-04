Köln (SID) - Die deutschen Marathon-Meister Hendrik Pfeiffer und Domenika Mayer können mit Blick auf die erreichten EM- und WM-Normen aufatmen. Wie die Veranstalter am Dienstag bestätigten, handelte es sich bei der am 3. April in Hannover absolvierten Strecke um die korrekte Distanz.

"Der absolvierte Streckenverlauf beträgt 42.196 Meter", bestätigte Streckenvermesser Wolfgang Timm vor dem hannoverschen Rathaus. Zuvor hatte der NDR über einen organisatorischen Fehler berichtet, wodurch die Athletinnen und Athleten möglicherweise eine rund 90 Meter zu kurze Strecke gelaufen seien. Die führenden Läuferinnen und Läufer waren zwischenzeitlich fehlgeleitet worden und der Halbmarathon- statt der Marathonstrecke gefolgt.

Die deutschen Meister Pfeiffer (2:10:59 Stunden) und Mayer (2:26:50 Stunden) hatten in Hannover die Normen für die EM in München (15. bis 21. August) und die WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) unterboten. Bei einer zu kurzen Strecke hätten diese in Frage gestanden.

"Ich hatte natürlich ein paar schlaflose Nächte, bin aber jetzt einfach nur froh, dass unsere Spitzenathleten den Fehler nicht ausbaden müssen", sagte Veranstalterin Stefanie Eichel nach der Nachvermessung: "Wir sind schlichtweg erleichtert, dieses Thema jetzt abhaken und den Athleten die Unsicherheit nehmen zu können."