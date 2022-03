Wellington (SID) - Drei Tage nach Ex-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat auch die zweimalige Kugelstoß-Olympiasiegerin Valerie Adams (37) aus Neuseeland ihr Karriereende verkündet. "Mein Herz, mein Verstand und mein Körper haben mir die Frage einfach beantwortet, also ist es Zeit für mich, aufzuhören", sagte die viermalige Weltmeisterin am Dienstag.

Die 1,93 m große Ausnahmeathletin hatte zwischen 2010 und 2014 ihre Disziplin dominiert und 56 internationale Wettbewerbe in Folge gewonnen. Bei Olympischen Spielen holte sie 2008 in Peking und 2012 in London Gold, 2016 in Rio Silber und im vergangenen Jahr in Tokio die Bronzemedaille.