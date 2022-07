Eugene (SID) - US-Sprinter Michael Norman und Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas haben sich bei der Leichtathletik-WM in Eugene die Titel über 400 m gesichert. Staffel-Olympiasieger Norman setzte sich am Freitag in 44,29 durch, Miller-Uibo erzielte hochklassige 49,11 Sekunden.

Hinter Norman, der den WM-Titel über die Stadionrunde erstmals seit 2013 wieder in die USA holte, sicherte sich Kirani James (Grenada/44,48) Silber). James hatte 2011 in Daegu mit 18 Jahren Gold geholt. Bronze ging an den Briten Matthew Hudson-Smith (44,66). Weltrekordler Wayde van Niekerk (Südafrika) kam auf Platz fünf. Tokio-Olympiasieger Steven Gardiner fehlt in Eugene verletzt

Hinter Miller-Uibo, für die es nach Silber 2015 und 2019 über 400 m sowie Bronze 2017 über 200 m der erste WM-Titel war, sicherte sich wie bei Olympia Marileidy Paulino (Dominikanische Republik/49,60) Silber. Bronze ging an Sada Williams (Barbados/49,75). Titelverteidigerin Salwa Eid Naser (Bahrain) fehlte wegen einer Dopingsperre.