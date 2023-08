© Christof Koepsel/Getty Images for DFB



Er stand in 53-mal Länderspielen auf dem Platz, wurde mehrfach Meister und Pokalsieger - und dennoch definiert ein einziger Moment die Fußballkarriere von Jürgen Sparwasser, der am 4. Juni 75 wird: Bei der WM 1974 schoss er das 1:0-Siegtor für die DDR bei ihrem Spiel gegen die Bundesrepublik. Wir erinnern an ihn und andere Spieler, die für ikonische WM-Momente sorgten ...