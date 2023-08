© ZDF / Jana Kay



Moderatorin Dunja Hayali begrüßt Fredi Bobic. Heute schauen an Bundesliga-Spieltagen knapp zwei Millionen die mittlerweile erst am späten Samstagabend ausgestrahlte Sendung. Früher waren die Quoten klar höher - aber das lag auch an einem anderen TV-Zeitalter ohne Live-Spiele und Senderflut. Dennoch bleibt das "sportstudio" auch nach 60 Jahren Kult.