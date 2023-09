© Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images



Jan Ullrich mit dem gelben Trikot bei der Tour 1997 - nie zuvor war die Radsport-Begeisterung in Deutschland so groß wie damals. Jan Ullrich holte seinerzeit als erster Deutscher den Gesamtsieg bei der legendären Tour de France. Auch in den Folgejahren fuhr er bei der Tour ganz vorne mit, außerdem holte er zwei Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren und Olympia-Gold. Dann der erste echte Tiefpunkt: seine Verwicklung in den Dopingskandal um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes.