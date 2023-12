© Paul Gilham / Getty Images



In Silber hatte Mercedes einst große Formel-1-Erfolge gefeiert, in Silber wollte man endlich weder ganz nach oben. Und das noch mit Michael Schumacher im Cockpit? Es wäre zu schön gewesen. Im Silberpfeil konnte Schumacher nicht an die alten Erfolge anknüpfen: In seinen letzten drei Formel-1-Jahren erreichte er in der Gesamtwertung nur noch einen neunten, einen achten und einen 13. Platz.