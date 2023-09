© STAFF/AFP via Getty Images



Bei diesem Tor von Jürgen Sparwasser (links) hatte Höttges (zweiter von links, am Boden) allerdings das Nachsehen: Bei der WM 1974 stand er nur wenige Minuten im schicksalhaften Spiel gegen die DDR (0:1) auf dem Platz. 2019 wurde bekannt, dass Höttges an Demenz erkrankt ist. Er lebte zuletzt in einem Pflegeheim in der Nähe von Bremen, wo er nun im Alter von 79 Jahren starb.