Paris (SID) - Nächster Rückschlag für den Titelverteidiger: Auch der französische Innenverteidiger Presnel Kimpembe droht die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) zu verpassen. Wie sein Verein Paris St. Germain am Dienstag bekannt gab, zog sich der 27-Jährige weniger als drei Wochen vor dem Turnierstart eine Verletzung an der Achillessehne zu.

"Nach einem Schlag hat Presnel Kimpembe Beschwerden an der rechten Achillessehne", teilte der französische Meister in einer Erklärung mit: "Er wird zur Behandlung im Trainingszentrum bleiben." Wie lange Kimpembe, der sich gerade erst von einer Oberschenkelverletzung erholt hatte, ausfallen wird, blieb zunächst offen. Frankreich startet am 22. November gegen Australien in die WM.

Nationaltrainer Didier Deschamps muss bei der Endrunde bereits auf seine beiden Leistungsträger Paul Pogba (Knieverletzung) und N'Golo Kante (Oberschenkelverletzung) verzichten. Innenverteidiger Raphael Varane wird wegen einer Muskelverletzung bis zum Turnier zumindest nicht mehr für seinen Klub Manchester United auflaufen können.