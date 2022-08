Buenos Aires (SID) - Die aufgeheizte Stimmung unter den Fans des im Abstiegskampf steckenden argentinischen Fußball-Erstligisten CA Aldosivi hat sich am Donnerstag nach dem 0:2 (0:1) bei Godoy Cruz sprichwörtlich in Flammen entladen. Auf dem Klubgelände in Mar del Plata steckten wütende Anhänger gleich vier Spieler-Fahrzeuge sowie ein Auto eines Mitglieds aus dem Trainerstab an.

Die Informationen stammen vom argentinischen Sportblatt Ole. Dabei hätten sich die Brandstifter mit Schusswaffen in der Hand gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft, wo die Autos vor dem Abflug zum Auswärtsspiel des Tabellenvorletzten der 28er-Liga abgestellt worden waren. Verletzte gab es glücklicherweise keine, das betroffene Quintett fand bei der Rückkehr am Freitagmorgen jedoch statt seiner Autos nur ausgebrannten Schrott vor.