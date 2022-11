Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss auch beim nächsten Härtetest auf ihren Kapitän Jonathan Burkardt verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, fällt der Angreifer für das Testspiel gegen Italien am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1) verletzungsbedingt aus. Für den Mainzer rückt Reda Khadra von Sheffield United in das Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo nach.

Burkardt hatte am Sonntag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt nach seinem Führungstreffer angeschlagen ausgewechselt werden müssen. Die Härtetests gegen Frankreich und England hatte er Ende September wegen einer Fleischwunde am Fuß verpasst.