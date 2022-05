Marbella (SID) - Ilkay Gündogan ist im Kurz-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Marbella eingetroffen. Nach dem Titelgewinn in England mit Manchester City hatte der Mittelfeldspieler in Absprache mit Bundestrainer Hansi Flick einen zusätzlichen Tag frei bekommen. Am Mittwoch trainierte der 31-Jährige im Kraftraum, am Donnerstag soll er mit dem DFB-Team üben.

Gündogan hatte City am Sonntag mit zwei Toren nach seiner Einwechslung beim Sieg gegen Aston Villa (3:2) zum Titel geführt. "Für Ilkay habe ich mich riesig gefreut", sagte Flick, der die Vorbereitung auf die Nations-League-Duelle mit Europameister Italien (4. und 14. Juni), dem EM-Zweiten England (7. Juni) und Ungarn (11. Juni) nun mit drei Torhütern und 23 Feldspielern fortsetzt.

Am Mittwoch fand im Marbella Football Center eine Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.