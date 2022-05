Wiesbaden (SID) - Die deutschen Fußball-Profiklubs setzen künftig auf einheitliche Kriterien in Sachen Nachhaltigkeit. Die Erst- und Zweitligisten einigten sich am Montag bei ihrer Versammlung in Wiesbaden darauf, eine verbindliche Nachhaltigkeits-Richtlinie in ihrer Lizenzierungsordnung zu verankern.

Die Klubs haben sich einstimmig auf ein mehrstufiges Modell geeinigt und Mindestkriterien verabschiedet. "Das Thema Nachhaltigkeit liegt allen Klubs am Herzen", sagte DFL-Chefin Donata Hopfen.