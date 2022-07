Aachen (SID) - Der zweimalige deutsche Vizemeister Frederic Wandres, Bereiter auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald, hat beim Großen Dressurpreis von Aachen Platz zwei hinter der großen WM-Favoritin Cathrine Dufour (Dänemark) belegt. Auf dem 15-jährigen Wallach Duke of Britain hatte Wandres mehr als fünf Punkte Rückstand auf Dufour und Vamos Amigos. Dritter wurde deren Landsmann Daniel Bachmann-Andersen mit Marshall-Bell.

In Abwesenheit der am Samstag disqualifizierten Vorjahressiegerin Isabell Werth hatten die beiden anderen deutschen Reiter mit der Entscheidung an der Spitze nichts zu tun. Sechster wurde Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso. Auf Platz zwölf landete Ingrid Klimke ( Münster) mit Franziskus, der sich auf der Schlusslinie vor dem Applaus der Zuschauer erschreckte und ein paar ungeplante Galoppsprünge zeigte.

Noch im Laufe des Tages gibt der Dressurausschuss des Deutschen Olympiadekomitees für Reiterei die sogenannte Longlist für die WM im August in Herning/Dänemark bekannt. Für die Nominierung der endgültigen WM-Equipe bleibt Bundestrainerin Monica Theodorescu dann noch ein wenig Zeit.