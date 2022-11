Doha (SID) - Kapitän Harry Kane ist für das zweite WM-Vorrundenspiel der Engländer gegen die USA am Freitag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) fraglich. Der WM-Torschützenkönig von 2018 soll sich Berichten zufolge am Mittwoch einer Untersuchung wegen seines lädierten Knöchels unterziehen. Mit einem Sieg am Freitag können die "Three Lions" vorzeitig das Achtelfinal-Ticket lösen.

Kane, der anfällig für Knöchelverletzungen ist, war beim englischen Auftaktsieg gegen Iran (6:2) nach einer Grätsche gegen ihn in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden. Er hatte am Dienstag aber eine leichte Trainingseinheit absolviert.