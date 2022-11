Die katarischen Zollbehörden haben am Montag den ersten Drogenfund der Fußball-WM in dem Emirat am Persischen Golf bekannt gegeben.

Doha (SID) - Die katarischen Zollbehörden haben am Montag den ersten Drogenfund der Fußball-WM in dem Emirat am Persischen Golf bekannt gegeben. Am Flughafen der Hauptstadt Doha seien 464,5 Gramm Haschisch und 1990 Tramadol-Tabletten gefunden worden.

Über die Identität des verdächtigen Passagiers liegen keine näheren Angaben vor. In Katar gelten für jegliche Delikte im Zusammenhang mit Drogen drakonische Strafen.