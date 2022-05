Der WM-Gastgeber Katar und übergab beim ersten Spatenstich in Hönningen einen Scheck von einer Million Euro für den Neubau von Kinderfußballplätzen.

Koblenz (SID) - Der umstrittene WM-Gastgeber Katar engagiert sich in der Fluthilfe für das stark betroffene Ahrtal und übergab am Montag beim ersten Spatenstich in Hönningen einen Scheck von einer Million Euro für den Neubau von acht Kinderfußballplätzen im Landkreis Ahrweiler. Das Emirat ist Ende des Jahres erstmals Ausrichter einer WM-Endrunde (21. November bis 18. Dezember).

"Mit einem solchen Spendenbetrag kommen wir einen großen Schritt voran. Unsere Fußballvereine sind auf Hilfe angewiesen, um auch in Zukunft ihre wichtigen Aufgaben, speziell auch im Jugendbereich, erfüllen zu können", sagte der Präsident des Fußballverbandes Rheinland, Walter Desch.

Die Fußballvereine im Ahrtal und den daran angrenzenden Gebieten wurden von der Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 hart getroffen. Ganze Plätze wurden vom Wasser weggespült, Vereinsheime vollständig zerstört.

Deshalb hat die Stiftung des Fußballverbandes Rheinland "Fußball hilft" das Sonderprojekt "Kinderfußballfelder" entwickelt. Sie befindet sich in Gesprächen mit acht möglichen Standorten für solche Kleinspielfelder.