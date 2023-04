Köln (SID) - Der neue südkoreanische Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann ist zum Scouting eines seiner Stürmers extra nach Schottland geflogen. Die BBC veröffentlichte am Sonntag ein Foto, das den 58-Jährigen beim Besuch des schottischen Premiership-Spiels von Rekordmeister Celtic Glasgow beim FC Kilmarnock zeigt. Celtic-Mittelstürmer Oh Hyeon-Gyu, der im Januar von einem Zweitligisten aus seinem Heimatland gekommen worden war, saß zunächst auf der Bank.

Für Südkorea bestritt Oh bislang drei Länderspiele, bei der WM in Katar stand er nicht im Aufgebot. In seinen ersten neun Partien für Celtic erzielte er zwei Treffer. Bei Klinsmanns ersten beiden Partien als Nationaltrainer kam der 22-Jährige jeweils als Einwechselspieler zum Einsatz.

Nach einem 2:2 gegen Kolumbien verlor Südkorea im März gegen Uruguay 1:2. Der ehemalige Bundestrainer Klinsmann bereitet sein Team derzeit auf die Asienmeisterschaften in Katar (16. Juni bis 16. Juli) vor.