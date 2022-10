Lukas Dauser hat sich bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Barren für die Medaillenentscheidung am Sonntag qualifiziert.

Liverpool (SID) - Der Olympiazweite Lukas Dauser hat sich bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Barren für die Medaillenentscheidung am Sonntag qualifiziert. Trotz eines kleinen Standfehlers beim Abgang kam der deutsche Mehrkampf-Meister aus Unterhaching auf 15,400 Punkte und musste nur Olympiasieger Zou Jingyan (15,700) aus China sowie den Japaner Yuya Kamoto (15,433) vorbeiziehen lassen.

Bereits am Sonntag hatte auch die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart den Endkampf am Stufenbarren erreicht. Dieses Finale wird am Samstag ausgetragen.