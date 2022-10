Lothar Matthäus hält Niclas Füllkrug von Werder Bremen vor der WM-Endrunde in Katar für einen Kandidaten in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Köln (SID) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält Torjäger Niclas Füllkrug von Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen vor der WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) für einen Kandidaten zur Lösung der Sturmprobleme in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich bin überzeugt, dass Hansi Flick in seinem 26-Mann-Kader einen Strafraumspieler mitnehmen wird - ob das ein Füllkrug, ein Nils Petersen oder ein Simon Terodde ist. Meiner Meinung nach hat dabei Füllkrug momentan die besten Karten", sagte der Sky-Experte in einem SID-Gespräch.

Für den 29-Jährigen spricht nach Ansicht des Kapitäns der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1990 über die Treffsicherheit hinaus auch die zur Philosophie des Bundestrainers passende Spielart. "Er überzeugt mich wegen der Art und Weise, wie er mitspielt und für die Mannschaft arbeitet. Das lässt Hansi Flick im Prinzip ja auch spielen, dass die Neun als erster Pressingspieler draufgeht", meinte Matthäus und lobte den im Saisonverlauf schon siebenmal erfolgreichen ehemaligen Junioren-Nationalspieler: "Füllkrug hat wirklich Qualität und ist auch technisch nicht schlecht."

Der 61-Jährige sieht Flick bis zur WM aber auch noch bei der bestmöglichen Besetzung der Außenpositionen gefordert. Mit Blick auf das an Dreier-Ketten gewohnte Duo Robin Gosens und David Raum auf der linken Seite sowie "gleiche Probleme auf rechts" könne "man nicht sagen, dass wir auf diesen Positionen weltklasse aufgestellt sind, um Weltmeister zu werden. Da sind uns andere Länder voraus", sagte Matthäus.

Allerdings erwartet Matthäus von Flick auch für diese Frage noch eine passende Lösung: "Er wird etwas finden, auch wenn das vielleicht attraktiven Fußball nicht ganz zulässt."

Insgesamt sieht Matthäus Flicks Team nach den durchwachsenen Nations-League-Auftritten zuletzt gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) "im erweiterten Favoritenkreis". Für den 150-maligen Nationalspieler sind "Brasilien, Argentinien und Frankreich die größten Favoriten. Die beiden südamerikanischen Mannschaften bringen nicht nur Ergebnisse, sondern auch Leistung, und die Franzosen haben eine große Auswahl an absoluten Weltklassespielern".