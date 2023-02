London (SID) - Nach gut einem Jahr ist Jesse Marsch als Trainer des englischen Premier-League-Klubs Leeds United entlassen worden. Der frühere Chefcoach von Pokalsieger RB Leipzig muss wegen des drohenden Abstiegs gehen, durch eine Niederlage bei Nottingham Forest am Sonntag (0:1) waren die Whites in der Tabelle auf Platz 17 abgerutscht.

Der US-Amerikaner Marsch, der 2021 in Leipzig als Nachfolger von Julian Nagelsmann nach nur fünf Monaten gefeuert worden war, hatte Ende Februar 2022 bei Leeds den Argentinier Marcelo Bielsa beerbt. Der 49-Jährige rettete den Klub knapp vor dem Abstieg.

In 21 Spielen gelangen Leeds in dieser Saison unter Marsch nur vier Siege. Zuletzt gab es in sieben Spielen nacheinander keinen Dreier.