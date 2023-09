Afrika statt Emsland: Ernst Middendorp hat nach seinem plötzlichen Abtritt beim SV Meppen bereits einen neuen Job gefunden - und wird wieder zum Weltenbummler. Der 64-Jährige übernimmt den Singida Fountain Gate FC in Tansania als Cheftrainer. Das verkündete der Klub bereits am Wochenende, nur gut zwei Wochen nach Middendorps Wutrede, mit der er sich aus Meppen verabschiedete.

Beim Fußball-Regionalligisten hatte er Mitte August seine Ämter als Trainer und Sportlicher Leiter abgegeben, er sei "nicht dafür geeignet, Amateure zum Laufen zu bringen", sagte der frühere Bundesliga-Coach der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Im afrikanischen Fußball ist Middendorp kein Unbekannter, er kehrt nun auf den Kontinent zurück, auf dem er bereits mehr als zehn Jahre seiner Karriere verbracht hat. Er trainierte Klubs in Südafrika, Ghana und Äthiopien, allein in Südafrika arbeitete er für sieben verschiedene Vereine. Zudem war Middendorp auch im Iran, in China, Thailand und auf Zypern tätig. Die Station in Meppen markierte seine Rückkehr in den deutschen Fußball nach 14 Jahren.