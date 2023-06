Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat angesichts der Nachwuchsprobleme im deutschen Fußball die Vereine in die Pflicht genommen.

Sportvorstand Markus Krösche vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat angesichts der Nachwuchsprobleme im deutschen Fußball die Vereine in die Pflicht genommen. "Wir müssen die Anzahl der Talente erhöhen - auf der einen Seite der DFB, aber auch wir Klubs", sagte der 42-Jährige bei Sky Sport News: "Wir müssen in jedem Klub eine Ausbildungsphilosophie entwickeln und auch unsere Nachwuchstrainer noch besser ausbilden."

In den Nachwuchsleistungszentren sei in den vergangenen Jahren "ein falscher Ansatz" gewählt worden, führte Krösche aus: "Wir haben zu viel aufs Taktische geachtet, verschiedene Formationen einstudiert. Ballan- und -mitnahme, Passspiel, Entscheidungsverhalten - diese individuellen Dinge sind zu kurz gekommen. Es wurde zu sehr auf Ergebnisse geachtet und versucht, auf Biegen und Brechen Spiele zu gewinnen." Dabei müsse es einzig um die "individuelle Entwicklung eines jeden Spielers" gehen.

Es seien zuletzt in den Nachwuchsleistungszentren "zu wenig gute Spieler" entwickelt worden, dazu würden diese zu spät bei den Profis eingebaut. "Im Basisbereich müssen die technischen Komponenten mehr in den Fokus", forderte Krösche: "Mehr laufen und spielen lassen, weniger Leitplanken setzen und sie freier entwickeln lassen. Das Fundament muss stabil sein, damit du ein Haus draufbauen kannst." Es gelte zügig, "die richtigen Maßnahmen" zu entwickeln und den Spielern zu zeigen, wie sie auch "Hindernisse" in ihrer Karriere überwinden können.