Köln (SID) - Der TV-Sender Sat.1 überträgt das Abschiedsspiel des langjährigen Fußballprofis Claudio Pizarro am 24. September ab 17.00 Uhr live. Neben vielen anderen haben sich Per Mertesacker, Philipp Lahm, Torsten Frings, Franck Ribery, Marco Bode und Dante angesagt, um den Peruaner zu ehren. Drei Teams spielen dabei in Bremen jeweils 30 Minuten gegeneinander.