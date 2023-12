Spaniens Rekordmeister hat im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres trotz langer Unterzahl den Sprung an die Tabellenspitze geschafft.

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres trotz langer Unterzahl den Sprung an die Tabellenspitze der Primera Division geschafft und Überraschungsteam FC Girona ein Weihnachten auf Platz eins verdorben. Real gewann mit Nationalspieler Antonio Rüdiger und 2014er-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf nach einem Treffer von Lucas Vazquez in der Nachspielzeit 1:0 (0:0) bei Deportivo Alaves.

Zuvor hatte Girona am Donnerstag den 15. Saisonsieg im 18. Spiel durch ein 1:1 (1:0) bei Betis Sevilla verpasst und rutschte mit 45 Zählern hinter den punktgleichen Madrilenen auf Platz zwei ab. Dennoch: In der gesamten Saison 2022/23 hatten die Katalanen nur vier Punkte mehr als nun bereits ein Spiel vor Hinrundenende geholt.

Im baskischen Vitoria-Gasteiz tat sich Real beim einstigen UEFA-Pokal-Finalisten schwer. In der 54. Minute sah Kapitän Nacho nach Videobeweis wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte. Die Probleme in der nach dem Ausfall von David Alaba ( Kreuzbandriss) ohnehin dünn besetzten Madrider Abwehr wachsen damit. Eine Ecke von Kroos, der mehr als zwei Jahre nach seinem Rücktritt wieder ein Thema für die Nationalelf ist, köpfte Vazquez schließlich zum Siegtreffer ein (90.+2).

Für Girona hatte der ukrainische Nationalspieler Artem Dowbyk mit seinem elften Saisontor (39./Foulelfmeter) zur Führung getroffen, diese hielt das Team um den früheren Bayern-Profi Daley Blind bis in die Schlussphase. German Pezzella (88.) erzielte aber spät den Ausgleich für die Gastgeber mit den Ex-Bundesliga-Spielern Marc Roca, Juan Miranda und Andres Guardado.