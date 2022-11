Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Favoritenrolle in ihrem WM-Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan inne.

Doha (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Favoritenrolle in ihrem WM-Auftaktspiel am Mittwoch gegen Japan inne. Beim Sportwettenanbieter bwin ist der viermalige Weltmeister gegen die Asiaten (Quote 6,25) angesichts einer Siegquote von 1,47 klar im Vorteil.

Wahrscheinlichstes Ergebnis am Mittwoch ist für den Buchmacher ein 1:0 oder 2:0 (jeweils eine Quote von 7,50), gefolgt von einem 2:1 (Quote 8,00) und einem 1:1, bei dem das Unternehmen für 10 Euro Einsatz 87,50 Euro zurückzahlen würde.

Kai Havertz traut bwin mit einer Torquote von 2,40 am ehesten einen Treffer zu. Die beiden WM-Neulinge Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko sind genau wie Serge Gnabry mit einer Torquote von 2,50 notiert. Trifft der WM-Held von 2014, Mario Götze, zahlt der Sportwettenanbieter das 3,50-fache des Einsatzes zurück.