Köln (SID) - Laut Sportwettenanbieter bwin hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt für einen Sieg im Supercup gegen die Königlichen von Real Madrid schlechte Karten. Sollte sich der Europa-League-Gewinner am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in Helsinki nach 90 Minuten gegen den Champions-League-Sieger durchsetzen, gibt es das 6,75-Fache des Einsatzes zurück. Die Sieg-Quote der Spanier liegt in diesem Fall bei 1,43.

Sichert sich die Eintracht nach Verlängerung oder Elfmeterschießen den nächsten europäischen Titel, gibt es für 10 Euro Einsatz 40 zurück. Ein Tipp auf Real bringt nur das 1,22-Fache der investierten Summe ein.